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    • Magazin
    • 11.04.2020 Gazete
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    Ebru’dan kalpli önlem

    Eski model , önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Kalpli maskesiyle dikkat çeken Destan, "Evde çocuklarım var" diyerek hızla yoluna devam etti.

    Ebru’dan kalpli önlem

    Eski model , önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Kalpli maskesiyle dikkat çeken Destan, "Evde çocuklarım var" diyerek hızla yoluna devam etti.

    Doğan SAVAŞ

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