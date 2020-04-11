Ebru’dan kalpli önlem

Eski model Ebru Destan, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Kalpli maskesiyle dikkat çeken Destan, "Evde çocuklarım var" diyerek hızla yoluna devam etti.
Doğan SAVAŞ
Eski model Ebru Destan, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Kalpli maskesiyle dikkat çeken Destan, "Evde çocuklarım var" diyerek hızla yoluna devam etti.
Doğan SAVAŞ
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