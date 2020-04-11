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    • Magazin
    • 11.04.2020 Gazete
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    reytingleri alt üst etti

    Atv'nin sevilen dizisi 'nın önceki akşamki bölümü; Tüm Kişiler'de %15,74 izlenme oranı ve %29,69 izlenme payı, 20+ABC1'de 13,60 izlenme oranı ve %25,61 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci geldi.

    Zirve değişmedi
    Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın önceki akşamki bölümü; Tüm Kişiler'de %15,74 izlenme oranı ve %29,69 izlenme payı, 20+ABC1'de 13,60 izlenme oranı ve %25,61 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci geldi. Dizi, AB'de ise %11,56 izlenme oranı ve %23,50 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

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