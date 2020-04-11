Karantina günleri, yedi yıldan beri aşk yaşayan Feyza Çıpa ile Kutsi'ye yaramadı. Her şey normale döner dönmez nikah masasına oturmayı planlayan çift, geçtiğimiz gün yolları ayırdı.

Kutsi, bu süreçte sessizliğe bürünürken güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor. Feyza Çıpa'nın önceki gün kedisiyle paylaştığı bu kare, "Minicik teselli" dedirtti.