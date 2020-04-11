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    • Magazin
    • 11.04.2020 Gazete
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    7 yıllık aşkı 'den ayrılan teselliyi minik kedisinde bulundu

    Karantina günleri, yedi yıldan beri aşk yaşayan ile 'ye yaramadı. Feyza Çıpa, geçtiğimiz gün evlilik planı yaptığı 7 yıllık aşkı Kutsi’yle yollarını ayırdı. Güzel oyuncu, teselliyi minik kedisinde buldu.

    Mini teselli

    Karantina günleri, yedi yıldan beri aşk yaşayan Feyza Çıpa ile Kutsi'ye yaramadı. Her şey normale döner dönmez nikah masasına oturmayı planlayan çift, geçtiğimiz gün yolları ayırdı.

    Kutsi, bu süreçte sessizliğe bürünürken güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor. Feyza Çıpa'nın önceki gün kedisiyle paylaştığı bu kare, "Minicik teselli" dedirtti.

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