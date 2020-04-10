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    • Magazin
    • 10.04.2020 Gazete
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    'ın karantina süresinde de kilo almaya niyeti yok!

    Son dönemde aşırı zayıflığıyla eleştirilen 'ın karantina süresinde de kilo almaya niyeti yok! İki çocuk annesi sosyetik güzel, önceki gün evindeki spor salonunda antrenman yaptığı anları paylaştı.

    Yasemin inadı!

    Son dönemde aşırı zayıflığıyla eleştirilen Yasemin Özilhan'ın karantina süresinde de kilo almaya niyeti yok! İki çocuk annesi sosyetik güzel, önceki gün evindeki spor salonunda antrenman yaptığı anları paylaştı.

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