Son dönemde aşırı zayıflığıyla eleştirilen Yasemin Özilhan'ın karantina süresinde de kilo almaya niyeti yok! İki çocuk annesi sosyetik güzel, önceki gün evindeki spor salonunda antrenman yaptığı anları paylaştı.
Son dönemde aşırı zayıflığıyla eleştirilen Yasemin Özilhan'ın karantina süresinde de kilo almaya niyeti yok! İki çocuk annesi sosyetik güzel, önceki gün evindeki spor salonunda antrenman yaptığı anları paylaştı.
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