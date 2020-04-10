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    • Magazin
    • 10.04.2020 Gazete
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    ile yasak aşk yaşayan ilişkisini noktaladı

    Evli ve iki çocuk babası ile yaşadığı yasak aşkla tepki çeken , ilişkisini noktaladı. Sunucu, "Ben hatalıydım hatamdan döndüm. Yuva yıkmadım, ayrıldım" diyerek yasak aşkının bittiğini itiraf etti.

    Arapsaçı!

    Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşkla tepki çeken Ece Erken, ilişkisini noktaladı. Sunucu, "Ben hatalıydım hatamdan döndüm. Yuva yıkmadım, ayrıldım" diyerek yasak aşkının bittiğini itiraf etti.

    Ece Erken'in ayrılık nedenini açıkladığı şu sözleri ise yine şaşırttı: "Geçen hafta Bodrum'daydık. Dava bitince çocuklarla orada yaşamayı düşündük ama bu süreç bana o kadar ağır geldi ki kendisinden ayrıldım."


    Erken, işadamının eşi Benan Hanım'ın da baştan beri yasak aşkı bildiğini iddia etti.

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