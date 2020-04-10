‘Sabır’ çekiyoruz!

Yalın, 'Ya Sabır' adlı yeni şarkısını beğeniye sundu. Şarkının sözleri ise günün özeti gibi: 'Çok özlemek ceza değil lütuftur. O gözlerine bayılmak huzurdur... Ya sabır! Allahım ya sabır...' Yalın, 'Ya Sabır' adlı yeni şarkısını beğeniye sundu. Şarkının sözleri ise günün özeti gibi: 'Çok özlemek ceza değil lütuftur. O gözlerine bayılmak huzurdur... Ya sabır! Allahım ya sabır...'
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