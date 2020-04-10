Eski tenisçi Maria Sharapova, kortlardan sonra yeni bir rekor kırdı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Rus güzele, 40 saatte 2 milyon 2 bin mesaj yollandı. Eski tenisçi Maria Sharapova, kortlardan sonra yeni bir rekor kırdı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Rus güzele, 40 saatte 2 milyon 2 bin mesaj yollandı.
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