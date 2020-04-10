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    • Magazin
    • 10.04.2020 Gazete
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    kortlardan sonra yeni bir rekor kırdı

    Eski tenisçi , kortlardan sonra yeni bir rekor kırdı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Rus güzele, 40 saatte 2 milyon 2 bin mesaj yollandı.

    Rekor kraliçesi
    Eski tenisçi Maria Sharapova, kortlardan sonra yeni bir rekor kırdı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Rus güzele, 40 saatte 2 milyon 2 bin mesaj yollandı.

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