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    • Magazin
    • 09.04.2020 Gazete
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    Yastıklı paylaşımlara ve de eklendi

    Yurt dışından ülkemize sıçrayan yastıklı paylaşımlara ve de eklendi. İkoncan, her zamanki gibi tarzını konuşturdu. Arıkan ise güldüren pozuna "Akımınıza tükürürüm" diye not düştü.

    Akıma nokta koydu!

    Yurt dışından ülkemize sıçrayan yastıklı paylaşımlara Enis Arıkan ve İvana Sert de eklendi.

    İkoncan, her zamanki gibi tarzını konuşturdu. Arıkan ise güldüren pozuna "Akımınıza tükürürüm" diye not düştü.

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