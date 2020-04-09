Yurt dışından ülkemize sıçrayan yastıklı paylaşımlara Enis Arıkan ve İvana Sert de eklendi.
İkoncan, her zamanki gibi tarzını konuşturdu. Arıkan ise güldüren pozuna "Akımınıza tükürürüm" diye not düştü.
Yurt dışından ülkemize sıçrayan yastıklı paylaşımlara Enis Arıkan ve İvana Sert de eklendi.
İkoncan, her zamanki gibi tarzını konuşturdu. Arıkan ise güldüren pozuna "Akımınıza tükürürüm" diye not düştü.
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