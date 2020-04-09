Önceki gün İtalyan sevgilisi Guido Senia ile market alışverişine çıkan Şeyma Subaşı, stok yaptı. Alışveriş faturası 1240 TL tuttu

Salgını ilk günlerde ciddiye almasa da son dönemde uyarılara kulak veren Şeyma Subaşı, önceki gün İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte Kuruçeşme'de market alışverişinde görüntülendi.

İkili, maske ve eldivenlerini takarak tedbirleri elden bırakmadı. Bu arada yiyecek ve içecek stoğu yaptıkları gözlenen Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın alışverişi 1240 TL tuttu.

DOĞAN SAVAŞ