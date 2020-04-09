Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 09.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    ve İtalyan sevgilisi market alışverişinde görüntülendi

    Salgını ilk günlerde ciddiye almasa da son dönemde uyarılara kulak veren , önceki gün İtalyan sevgilisi ile birlikte Kuruçeşme'de market alışverişinde görüntülendi. Alışveriş faturası 1240 TL tuttu.

    Olay ikiliden eve stok!

    Önceki gün İtalyan sevgilisi ile market alışverişine çıkan , stok yaptı. Alışveriş faturası 1240 TL tuttu

    Salgını ilk günlerde ciddiye almasa da son dönemde uyarılara kulak veren Şeyma Subaşı, önceki gün İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte Kuruçeşme'de market alışverişinde görüntülendi.

    İkili, maske ve eldivenlerini takarak tedbirleri elden bırakmadı. Bu arada yiyecek ve içecek stoğu yaptıkları gözlenen Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın alışverişi 1240 TL tuttu.

    DOĞAN SAVAŞ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia market alışverişinde görüntülendi
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri