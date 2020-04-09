Başarılı popçu İrem Derici, 'Sansürsüz' programında "Hayatıma giren erkeklerin ortak özelliği zeki olmaları" dedi. Uzun süredir kalbi boş olan Derici, ekledi: "Ben aşık olmayı seviyorum! Aşık olmayı özlediğimi fark ettim şu an."