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    • Magazin
    • 09.04.2020 Gazete
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    Popçu aşka geldi!

    Başarılı popçu , 'Sansürsüz' programında "Hayatıma giren erkeklerin ortak özelliği zeki olmaları" dedi. Uzun süredir kalbi boş olan Derici, ekledi: "Ben aşık olmayı seviyorum! Aşık olmayı özlediğimi fark ettim şu an."

    Aşka geldi!

    Başarılı popçu , 'Sansürsüz' programında "Hayatıma giren erkeklerin ortak özelliği zeki olmaları" dedi. Uzun süredir kalbi boş olan Derici, ekledi: "Ben aşık olmayı seviyorum! Aşık olmayı özlediğimi fark ettim şu an."

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