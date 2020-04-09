Başarılı popçu İrem Derici, 'Sansürsüz' programında "Hayatıma giren erkeklerin ortak özelliği zeki olmaları" dedi. Uzun süredir kalbi boş olan Derici, ekledi: "Ben aşık olmayı seviyorum! Aşık olmayı özlediğimi fark ettim şu an."
Başarılı popçu İrem Derici, 'Sansürsüz' programında "Hayatıma giren erkeklerin ortak özelliği zeki olmaları" dedi. Uzun süredir kalbi boş olan Derici, ekledi: "Ben aşık olmayı seviyorum! Aşık olmayı özlediğimi fark ettim şu an."
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