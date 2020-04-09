Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 09.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’la ’a gitti! tepki gösterdi: Bu nasıl sorumsuzluk!

    , uğruna evliliğini bitirdiği şarkıcı ’la 20 Mart’ta ’a gitti. Ünlü müzisyen, seyahat yasağı gelince İstanbul’daki 3 kızından ayrı kaldı. İddiaya göre da kızlarının babasına “Bu nasıl sorumsuzluk!” diye tepki gösterdi.

    Baba sitem!

    Müzisyen , 'evde kal' uyarılarına kulak asmadı ve Hera Aslan'la 20 Mart'ta İstanbul'dan Bodrum'a gitti. Müzisyen, seyahat yasakları getirilince 11 yıllık eşi Ece Yosmaoğlu ile evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen aşkıyla 'da kaldı.


    Çiftin eski evliliğinden olan kızlarının velayeti annede olmasına rağmen baba Doğulu, sık sık minik yavrularıyla bir araya geliyor…

    Buna en çok üzülen ise Ozan Doğulu'nun kızları oldu.

    Eski eşinden üç kızı olan müzisyen, kızlarına kavuşabilmek için seyahat yasağının bitmesini beklerken iddialara göre Ece Yosmaoğlu ile de gerginlik yaşadı. Bu zorlu süreçte üç kızıyla beraber kalan Yosmaoğlu, sevgilisiyle Bodrum'a giden Ozan Doğulu'ya "Bu nasıl bir sorumsuzluk!" diye sitem etti.



    Şarkıcı , Ozan Doğulu'nun Bodrum'daki evinden önceki gün bu kareyi paylaştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Ozan Doğulu Hera Aslan’la Bodrum’a gitti! Ece Yosmaoğlu tepki gösterdi: Bu nasıl sorumsuzluk!
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri