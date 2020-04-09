Rap müziğin başarılı ismi Norm Ender, önceki gün kardeşiyle çekilmiş bir küçüklük fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Başarılı rapçi, bu kareye şöyle espri yaparak neşe saçtı: "Norm Ender mi kinder mi neyim! Gözümle beraber, kardeşlik güzel şey!"

Norm Ender, yaptığı bu paylaşımla takipçilerini gülümsetti.