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    • Magazin
    • 09.04.2020 Gazete
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    mi kinder mi?

    Rap müziğin başarılı ismi , önceki gün kardeşiyle çekilmiş bir küçüklük fotoğrafını 'da takipçileriyle paylaştı. Norm Ender, yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetti.

    Norm Ender mi kinder mi?

    Rap müziğin başarılı ismi Norm Ender, önceki gün kardeşiyle çekilmiş bir küçüklük fotoğrafını 'da takipçileriyle paylaştı.

    Başarılı rapçi, bu kareye şöyle espri yaparak neşe saçtı: "Norm Ender mi kinder mi neyim! Gözümle beraber, kardeşlik güzel şey!"

    , yaptığı bu paylaşımla takipçilerini gülümsetti.

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