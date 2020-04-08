Survivor Sercan Nisa sevgili mi? Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor yarışmasında Sercan Yıldırım ile Nisa Bölükbaşı arasındaki aşk iddialarının ardından Survivor Nisa kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Barış ve Sercan kavgası yaşanan yarışmada şimdi de Sercan ve Nisa arasında aşk dedikoduları ortaya çıktı. Yapımcı Acun Ilıcalı da yaptığı yorumla bu durumu adeta doğruladı. Peki, Survivor Sercan Nisa sevgili mi? Survivor Nisa kimdir? İşte yanıtı!

ACUN ILICALI'DAN İLK YORUM!

Acun Ilıcalı, bugün yaptığı canlı yayında bu konuyla ilgili şunları söyledi: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem.