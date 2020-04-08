Survivor Sercan Nisa sevgili mi? Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor yarışmasında Sercan Yıldırım ile Nisa Bölükbaşı arasındaki aşk iddialarının ardından Survivor Nisa kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Barış ve Sercan kavgası yaşanan yarışmada şimdi de Sercan ve Nisa arasında aşk dedikoduları ortaya çıktı. Yapımcı Acun Ilıcalı da yaptığı yorumla bu durumu adeta doğruladı. Peki, Survivor Sercan Nisa sevgili mi? Survivor Nisa kimdir? İşte yanıtı!
ACUN ILICALI'DAN İLK YORUM!
Acun Ilıcalı, bugün yaptığı canlı yayında bu konuyla ilgili şunları söyledi: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem.
NELER YAŞANDI?
Survivor'ın geçtiğimiz bölümlerinde Sercan ve Barış arasında bir gerilim yaşanmıştı. Sercan kendi sırrının Barış tarafından karşı takıma açıkladığını iddia etmişti. Gündemde yer alan iddialara göre o sır ise Sercan'ın Nisa'dan hoşlanmasıydı. Survivor 40.bölüm fragmanında Sercan'ın Nisa'ya açık artırmada yaptığı jest ise dikkatlerden kaçmadı.
Sosyal medyada da bu iddia büyük bir yankı bulurken Sercan'ın bardağındaki detay aşkı ele verdi. Çünkü Sercan'ın adada kullandığı bardakta yan yana işli S ve N harfi var.
SURVİVOR NİSA KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.
SURVİVOR SERCAN KİMDİR?
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.
Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.
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