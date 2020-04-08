Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusco Tosic, Siyah-Beyazlı takımdan ayrılınca ailesi de Sırbistan'a geri döndü. Her seferinde ülkemizde çok mutlu olduğunu söyleyen Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa'nın aklı, İstanbul'da kaldı. Günlerdir Sırbistan'daki evinde karantinada olan seksi şarkıcı, hayallerini sıraladı.

'KRALİÇE GİBİYİM'

Karantina biter bitmez sahneye çıkmak istediğini söyleyen Jelena Karleusa, Sırp gazetecilerin "Şu anda nerede olmak isterdiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "İstanbul'da olmayı arzu ederdim. Orada kendimi hem evimde hem de kraliçe gibi hissediyorum."



Güzel şarkıcı, bir dönem eşiyle yaşadığı İstanbul için "Harikalar diyarı gibi bir şehir" demişti.

Sırp şarkıcı, Instagram'daki paylaşımlarının altına da 'Süper yenge' yazarak, Türkiye'ye özlemini gözler önüne seriyor.

EMİNA'NIN HAYAT DERSİ

Mustafa Sandal'la evliliği müsrifliği yüzünden bittiği iddia edilen Emina Jahovic, Coronavirüs'ten ders çıkardı. Sırp şarkıcı, "Hepimiz açgözlüydük ve yönümüzü kaybetmiştik" dedi.

Salgından önce herkesin hayatı sadece Instagram'da paylaşımlar yapmak için yaşadığını ifade eden güzel şarkıcı, ekledi: "Artık İbiza tatilleri yok. Milyonerler de dört duvar arasında."

Güzel şarkıcı, eski eşi ve çocuklarıyla günlerdir karantinada…