Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 08.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Sırp yengeler ve 'ten mesaj var

    ’nın aklı, eşi Beşiktaş’ta oynarken yerleştiği ülkemizde kaldı. Ülkesinde karantinada olan Sırp yenge, ‘Şu an olmak istediğim yer ’ dedi. 'la evliliği müsrifliği yüzünden bittiği iddia edilen , Coronavirüs'ten ders çıkardı.

    Bir İstanbul masalı

    Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusco Tosic, Siyah-Beyazlı takımdan ayrılınca ailesi de Sırbistan'a geri döndü. Her seferinde ülkemizde çok mutlu olduğunu söyleyen Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa'nın aklı, 'da kaldı. Günlerdir Sırbistan'daki evinde karantinada olan seksi şarkıcı, hayallerini sıraladı.

    'KRALİÇE GİBİYİM'
    Karantina biter bitmez sahneye çıkmak istediğini söyleyen Jelena Karleusa, Sırp gazetecilerin "Şu anda nerede olmak isterdiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "İstanbul'da olmayı arzu ederdim. Orada kendimi hem evimde hem de kraliçe gibi hissediyorum."


    Güzel şarkıcı, bir dönem eşiyle yaşadığı İstanbul için "Harikalar diyarı gibi bir şehir" demişti.

    Sırp şarkıcı, Instagram'daki paylaşımlarının altına da 'Süper yenge' yazarak, 'ye özlemini gözler önüne seriyor.

    EMİNA'NIN HAYAT DERSİ
    Mustafa Sandal'la     evliliği müsrifliği yüzünden bittiği iddia edilen Emina Jahovic, Coronavirüs'ten ders çıkardı. Sırp şarkıcı, "Hepimiz açgözlüydük ve yönümüzü kaybetmiştik" dedi.

    Salgından önce herkesin hayatı sadece Instagram'da paylaşımlar yapmak için yaşadığını ifade eden güzel şarkıcı, ekledi: "Artık İbiza tatilleri yok. Milyonerler de dört duvar arasında."

    Güzel şarkıcı, eski eşi ve çocuklarıyla günlerdir karantinada…

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Sırp yengeler Jelena Karleusa ve Emina Jahovic'ten mesaj var
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri