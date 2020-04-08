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    • Magazin
    • 08.04.2020 Gazete
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    Sakinlik fotoğrafı

    Başarılı oyuncu , ile evliliğinden olan kızı 'le bu huzur dolu karesini yayınladı. Oyuncu, bu paylaşımına "Sakinliğim" diye yazdı.

    Sakinlik fotoğrafı
    Başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu, Levent Veziroğlu ile evliliğinden olan kızı Elisa Güzin'le bu huzur dolu karesini yayınladı. Oyuncu, bu paylaşımına "Sakinliğim" diye yazdı.

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