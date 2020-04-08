Sakinlik fotoğrafı

Başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu, Levent Veziroğlu ile evliliğinden olan kızı Elisa Güzin'le bu huzur dolu karesini yayınladı. Oyuncu, bu paylaşımına 'Sakinliğim' diye yazdı. Başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu, Levent Veziroğlu ile evliliğinden olan kızı Elisa Güzin'le bu huzur dolu karesini yayınladı. Oyuncu, bu paylaşımına 'Sakinliğim' diye yazdı.
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