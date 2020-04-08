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    • Magazin
    • 08.04.2020 Gazete
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    Özgüven paylaşımı

    Güzel oyuncu 'in eşi ve oğluyla karantina günleri sürüyor. Şendil, önceki gün evinden yaptığı bu makyajsız paylaşımla duru güzelliğini gösterdi.

    Özgüven paylaşımı

    Güzel oyuncu Hatice Şendil'in eşi Burak Sağyaşar ve oğluyla karantina günleri sürüyor. Şendil, önceki gün evinden yaptığı bu makyajsız paylaşımla duru güzelliğini gösterdi.

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