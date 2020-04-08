Özgüven paylaşımı

Güzel oyuncu Hatice Şendil'in eşi Burak Sağyaşar ve oğluyla karantina günleri sürüyor. Şendil, önceki gün evinden yaptığı bu makyajsız paylaşımla duru güzelliğini gösterdi.
Güzel oyuncu Hatice Şendil'in eşi Burak Sağyaşar ve oğluyla karantina günleri sürüyor. Şendil, önceki gün evinden yaptığı bu makyajsız paylaşımla duru güzelliğini gösterdi.
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