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    • Magazin
    • 08.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan evine döndü

    1 Nisan'da Coronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan ancak daha sonra zatürre olduğunu öğrenerek rahat bir nefes alan 'un; o günden beri hastanede olduğu ortaya çıktı.

    Kıvanç evine döndü

    1 Nisan'da Coronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan ancak daha sonra zatürre olduğunu öğrenerek rahat bir nefes alan Kıvanç Tatlıtuğ'un; o günden beri hastanede olduğu ortaya çıktı.

    Ünlü oyuncu, gazetecilere görüntü vermemek için önceki gece 02.00 civarında Ulus'taki hastaneden taburcu edilip Kemerburgaz'daki evine geçti. Tatlıtuğ'un sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

    Doğan SAVAŞ

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