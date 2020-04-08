1 Nisan'da Coronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan ancak daha sonra zatürre olduğunu öğrenerek rahat bir nefes alan Kıvanç Tatlıtuğ'un; o günden beri hastanede olduğu ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu, gazetecilere görüntü vermemek için önceki gece 02.00 civarında Ulus'taki hastaneden taburcu edilip Kemerburgaz'daki evine geçti. Tatlıtuğ'un sağlığının iyi olduğu öğrenildi.
Doğan SAVAŞ
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