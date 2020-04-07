Hız kesmedi!

Edwina Sponza, önceki gün yine Bebek'te görüntülendi. Hiçbir önlem almayarak yürüyüş yapan Sponza, muhabirleri görünce hemen telefonuna sarılıp sorulardan kaçtı.
Doğan SAVAŞ
Edwina Sponza, önceki gün yine Bebek'te görüntülendi. Hiçbir önlem almayarak yürüyüş yapan Sponza, muhabirleri görünce hemen telefonuna sarılıp sorulardan kaçtı.
Doğan SAVAŞ
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