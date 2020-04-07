Hacı Sabancı'nın sosyetik aşkı Nazlı Kayı, eski bir çekimden paylaştığı bu karesine şöyle yazdı: 'Ah ne günler ne günler daha yaşanacak; hem de doya doya.' Hacı Sabancı'nın sosyetik aşkı Nazlı Kayı, eski bir çekimden paylaştığı bu karesine şöyle yazdı: 'Ah ne günler ne günler daha yaşanacak; hem de doya doya.'
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