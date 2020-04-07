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    • Magazin
    • 07.04.2020 Gazete
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    'nın sosyetik aşkı 'dan güzel temenni

    'nın sosyetik aşkı , eski bir çekimden paylaştığı bu karesine şöyle yazdı: "Ah ne günler ne günler daha yaşanacak; hem de doya doya."

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