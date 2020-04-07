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    • Magazin
    • 07.04.2020 Gazete
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    Geçtiğimiz günlerde coronavirüse yakalandığını açıklamıştı... virüsü anlattı!

    geçtiğimiz günlerde Covid-19 testinin pozitif çıktığını acıkladı. Dün bir televizyon programına telefonla bağlandı ve yaşadıklarını anlattı.

    Virüsü anlattı!
    Esra Balamir geçtiğimiz günlerde Covid-19 testinin pozitif çıktığını acıkladı. Dün bir televizyon programına telefonla bağlandı ve yaşadıklarını anlattı.



    Balamir "Gripteki bulgular vardı. İki, üç gün öyle dolaştım arkadaşımın daha çok ateşi çıktı bana göre. Test yaptılar 'iki güne çıkacak' dediler. Arkadaşımın testi pozitif çıktı bana da test yaptılar. İlaçlarımız geldi. Ateşim çıktı ama hiç öksürmedim. Sadece ateşim ve burun tıkanıklığı vardı arada da baş ağrısı. Burnumda tıkanıklık vardı şimdi daha rahat nefes alıyorum. 2 gün sonra test yapıldığında negatif çıkacak diye ümit ediyorum" dedi.

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    Haberler Magazin Geçtiğimiz günlerde coronavirüse yakalandığını açıklamıştı... Esra Balamir virüsü anlattı!
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