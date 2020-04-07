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    • Magazin
    • 07.04.2020 Gazete
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    Aşkı 'ndan ayrı kalan coronavirüs nedeniyle Çin'e isyan etti

    Coronavirüs salgını nedeniyle hem eve kapanıp hem de yurt dışında yaşayan işadamı aşkı 'ndan ayrı kalan , isyan bayrağını çekti.

    Ayrılık için isyanda

    Coronavirüs nedeniyle hem eve kapanıp hem de yurt dışında yaşayan işadamı aşkı Faruk Çolakoğlu'ndan ayrı kalan Özge Ulusoy, isyan bayrağını çekti.

    Salgının yayıldığı Çin'e açılan davaları gören güzel model, şöyle dedi: "Bütün ülkeler birleşip Çin'i dava etse ne olur! Bütün insanlığa maddi-manevi tazminat ödesinler bence."

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