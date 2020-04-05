Korkusuz Kendall! Ünlü model virüse karşı önem almadı

TOP model Kendall Jenner, önceki gün üstü açık Cadillac marka aracıyla Los Angeles'ta görüntülendi. Hiçbir önlem almadan dışarıya çıkan 24 yaşındaki model, eleştirildi.
TOP model Kendall Jenner, önceki gün üstü açık Cadillac marka aracıyla Los Angeles'ta görüntülendi. Hiçbir önlem almadan dışarıya çıkan 24 yaşındaki model, eleştirildi.
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