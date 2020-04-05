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    • Magazin
    • 05.04.2020 Gazete
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    Korkusuz Kendall! Ünlü model virüse karşı önem almadı

    TOP model , önceki gün üstü açık Cadillac marka aracıyla 'ta görüntülendi. Hiçbir önlem almadan dışarıya çıkan 24 yaşındaki model, eleştirildi.

    Korkusuz Kendall

    TOP model , önceki gün üstü açık Cadillac marka aracıyla 'ta görüntülendi. Hiçbir önlem almadan dışarıya çıkan 24 yaşındaki model, eleştirildi.

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