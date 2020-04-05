Kader arkadaşı

Enis Arıkan, karantinayı birlikte geçirdiği sevimli köpeğiyle bu pozunun altına şöyle yazdı: 'Bir adada mahsur kalsan ikimizi isteyeceğini biliyorum. Sus, inkar etme!' Enis Arıkan, karantinayı birlikte geçirdiği sevimli köpeğiyle bu pozunun altına şöyle yazdı: 'Bir adada mahsur kalsan ikimizi isteyeceğini biliyorum. Sus, inkar etme!'
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