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    • Magazin
    • 05.04.2020 Gazete
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    'den renkli paylaşım

    Günlerdir evinden çıkmayan 'nin renkli paylaşımları sürüyor. Başarılı popçu, önceki gün de ayna karşısında verdiği bu pozunu Instagram'da paylaştı.

    Ayna ayna söyle bana
    Günlerdir evinden çıkmayan İrem Derici'nin renkli paylaşımları sürüyor. Başarılı popçu, önceki gün de ayna karşısında verdiği bu pozunu Instagram'da paylaştı.

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