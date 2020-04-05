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    • Magazin
    • 05.04.2020 Gazete
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    ve 'a aşk yaradı! Ünlü çift yeni proje için kolları sıvadı

    Kısa bir süre önce el ele verip ortaya çizgi film çıkaran ve , yeni proje için kolları sıvadı. Ünlü çift, karantinada müzikal bir filmin senaryosunu yazıyor.

    Proje aşkı

    ve Murat Dalkılıç'a aşk yaradı… Resme de meraklı olan güzel oyuncunun çizdiği sevimli bir fil, geçtiğimiz aylarda sevgilisinin animasyon şirketi sayesinde çizgi film oldu. 'Dollyphant'in ardından ikinci proje için hazırlık başladı.

    Birlikte karantinada olan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, yine güçlerini birleştirdi. Güzel oyuncunun yazdığı senaryoya popçu sevgilisi de destek verince ortaya müzikal bir film çıktı. İkili, "Aşkları sürdükçe yeni projeler de gelecek" dedirtti.


    Resme meraklı olan Erçel'in çizdiği sevimli fili, Dalkılıç'ın animasyon şirketi sayesinde bir çizgi filme dönüştürdü.

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