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    • Magazin
    • 05.04.2020 Gazete
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    karantinada detoksa girdi

    Sık sık kilo alıp veren de karantinada kilo almaktan korktu. Seksi şarkıcı, diyetisyeni 'dan kendisine haftalık olarak diyet yemekleri göndermesini istedi.

    Karantina detoksu

    Sık sık kilo alıp veren Hadise de karantinada kilo almaktan korktu. Seksi şarkıcı, diyetisyeni Seda Çayhan'dan kendisine haftalık olarak diyet yemekleri göndermesini istedi.


    34 yaşındaki popçu, diyet yemeklerin yanı sıra her sabah kayısı, çubuk tarçın, maydanoz ve yeşil elmalı ödem çayı içiyor.

    Önceki gün diyet yemeklerini paylaşan Hadise'nin domates, salatalık, kabak çekirdeği, kivi, yağsız köfte ve hurma tükettiği gözden kaçmadı. , evde sporunu da ihmal etmiyor.


    Dün evinden böyle poz veren popçu; her gün mutlaka bir adet yeşil elma tüketiyor.

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