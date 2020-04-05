Eda Taşpınar, Meksika'yı ayağına getirdi. Sosyetik ikoncan, önceki gün evinde Meksikalılar gibi giyinip paylaştığı bu fotoğrafla seyahat etmeye olan özlemini gözler önüne serdi.
Eda Taşpınar, Meksika'yı ayağına getirdi. Sosyetik ikoncan, önceki gün evinde Meksikalılar gibi giyinip paylaştığı bu fotoğrafla seyahat etmeye olan özlemini gözler önüne serdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.