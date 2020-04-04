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    • Magazin
    • 04.04.2020 Gazete
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    Yetenek avcısı

    Başarılı iletişimci , 3 gün üst üste 'da gibi yıldızlarla canlı yayın yaptı. Aras, önümüzdeki günlerdeki yayınlarında müzik şirketi ''dan genç müzisyenlerin eserlerini çıkarmaları için imkanlar sağlayacak.

    Yetenek avcısı
    Başarılı iletişimci Özgür Aras, 3 gün üst üste 'da gibi yıldızlarla canlı yayın yaptı. Aras, önümüzdeki günlerdeki yayınlarında müzik şirketi 'Ajlan Records'dan genç müzisyenlerin eserlerini çıkarmaları için imkanlar sağlayacak.

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