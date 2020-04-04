Başarılı iletişimci Özgür Aras, 3 gün üst üste Instagram'da İrem Derici gibi yıldızlarla canlı yayın yaptı. Aras, önümüzdeki günlerdeki yayınlarında müzik şirketi 'Ajlan Records'dan genç müzisyenlerin eserlerini çıkarmaları için imkanlar sağlayacak.
Başarılıiletişimci ÖzgürAras, 3 gün üstüste Instagram'daİrem Derici gibiyıldızlarla canlıyayın yaptı. Aras,önümüzdekigünlerdekiyayınlarındamüzik şirketi'AjlanRecords'dan gençmüzisyenlerineserleriniçıkarmalarıiçin imkanlarsağlayacak.
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