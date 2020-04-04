Yasemin Özilhan, karantinadayken de sporunu ihmal etmiyor. 35 yaşındaki eski oyuncu, evinden bu paylaşımı yaptı. İki çocuk annesi sosyetik güzelin paylaşımı, "Özilhan spor merkezi, en lüks fitness salonlarından farksız" esprisi yaptırdı.
Yasemin Özilhan, karantinadayken de sporunu ihmal etmiyor. 35 yaşındaki eski oyuncu, evinden bu paylaşımı yaptı. İki çocuk annesi sosyetik güzelin paylaşımı, "Özilhan spor merkezi, en lüks fitness salonlarından farksız" esprisi yaptırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.