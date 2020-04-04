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    • Magazin
    • 04.04.2020 Gazete
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    evini spor salonuna çevirdi

    , karantinadayken de sporunu ihmal etmiyor. 35 yaşındaki eski oyuncu, evinden bu paylaşımı yaptı. İki çocuk annesi sosyetik güzelin paylaşımı, "Özilhan spor merkezi, en lüks fitness salonlarından farksız" esprisi yaptırdı.

    Özilhan spor salonu

    Yasemin Özilhan, karantinadayken de sporunu ihmal etmiyor. 35 yaşındaki eski oyuncu, evinden bu paylaşımı yaptı. İki çocuk annesi sosyetik güzelin paylaşımı, "Özilhan spor merkezi, en lüks fitness salonlarından farksız" esprisi yaptırdı.

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