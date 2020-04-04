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    • Magazin
    • 04.04.2020 Gazete
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    Saraç sınır aştı

    Salgın nedeniyle 'daki evine kapanan ünlü modacı , Maldivler'den gelen teklifle gururlandı. Maldivler Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı kendi polis teşkilatlarının kıyafetlerini tasarlaması için Saraç'a teklif yaptı.

    Saraç sınır aştı
    Salgın nedeniyle 'daki evine kapanan ünlü modacı Faruk Saraç, Maldivler'den gelen teklifle gururlandı. Maldivler Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı kendi polis teşkilatlarının kıyafetlerini tasarlaması için Saraç'a teklif yaptı.

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