Saraç sınır aştı

Salgın nedeniyle Bodrum'daki evine kapanan ünlü modacı Faruk Saraç, Maldivler'den gelen teklifle gururlandı. Maldivler Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı kendi polis teşkilatlarının kıyafetlerini tasarlaması için Saraç'a teklif yaptı.
SalgınnedeniyleBodrum'dakievinekapananünlü modacıFarukSaraç,Maldivler'dengelen tekliflegururlandı.MaldivlerCumhuriyetiDış İşleri Bakanlığıkendi polis teşkilatlarınınkıyafetlerini tasarlaması içinSaraç'a teklif yaptı.
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