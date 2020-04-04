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    • Magazin
    • 04.04.2020 Gazete
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    Moral Faslı

    , yeni projesi 'Aldırma' ile sevenlerine moral kaynağı oldu. Şarkının klibi, Atlantik ve Fas'ı birbirine bağlayan, otantik harikalarıyla bilinen kırmızı şehir Marakeş'te çekildi. Klibin yönetmenliğini Bahadır Tatlıöz üstlendi.

    Moral Faslı
    Bahadır Tatlıöz, yeni projesi 'Aldırma' ile sevenlerine moral kaynağı oldu. Şarkının klibi, Atlantik ve Fas'ı birbirine bağlayan, otantik harikalarıyla bilinen kırmızı şehir Marakeş'te çekildi. Klibin yönetmenliğini üstlendi.

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