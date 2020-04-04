Moral Faslı

Bahadır Tatlıöz, yeni projesi 'Aldırma' ile sevenlerine moral kaynağı oldu. Şarkının klibi, Atlantik ve Fas'ı birbirine bağlayan, otantik harikalarıyla bilinen kırmızı şehir Marakeş'te çekildi. Klibin yönetmenliğini Bahadır Tatlıöz üstlendi.
Bahadır Tatlıöz, yeni projesi 'Aldırma' ile sevenlerine moral kaynağı oldu. Şarkının klibi, Atlantik ve Fas'ı birbirine bağlayan, otantik harikalarıyla bilinen kırmızı şehir Marakeş'te çekildi. Klibin yönetmenliğini Bahadır Tatlıöz üstlendi.
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