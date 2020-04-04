Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Marcel Polh 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiş ve üniversite gelir kaybına uğradığı için kendisine dava açıp kazanmıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Marcel Polh 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiş ve üniversite gelir kaybına uğradığı için kendisine dava açıp kazanmıştır?

A: 1

B: 3

C: 5

D: 7

Doğru cevap:B: 3