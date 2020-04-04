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    • Magazin
    • 04.04.2020 Gazete
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    Kuaförler kapanınca saçları için çözümü doğada buldu

    İki çocuk annesi oyuncu, saç bakımını da doğal ürünlerle evde kendisi yapıyor. Kuaförlerin kapanmasıyla bakımlarını kendileri yapan ünlüler, çareyi doğada buldu. Güzel oyuncu da doğal ürünlerle hazırladığı saç maskesinin tarifini paylaştı.

    Doğal reçete

    Kuaförlerin kapanmasıyla bakımlarını kendileri yapan ünlüler, çareyi doğada buldu. Güzel oyuncu Doğa Rutkay da doğal ürünlerle hazırladığı saç maskesinin tarifini paylaştı.

    Rutkay'ın tarifi şöyle: 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı tarçın, 2 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı badem yağını karıştırıp saçınıza sürün. 5 dakika sonra yıkayın.

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