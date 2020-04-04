Kuaförlerin kapanmasıyla bakımlarını kendileri yapan ünlüler, çareyi doğada buldu. Güzel oyuncu Doğa Rutkay da doğal ürünlerle hazırladığı saç maskesinin tarifini paylaştı.
Rutkay'ın tarifi şöyle: 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı tarçın, 2 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı badem yağını karıştırıp saçınıza sürün. 5 dakika sonra yıkayın.
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