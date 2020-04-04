Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 04.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Komedyen ve sevgilisi bu kez de kalpleri ısıttı! Yaşlı komşularının ihtiyaçlarını karşılıyor...

    Komedyen , bu kez de kalpleri ısıttı. Oyuncu sevgilisi ’le Bozcaada’da karantinada olan Demirer, yaşlı komşularıyla her gün yakından ilgilenip onların market gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

    Bravo Ata

    Komedyen , bu kez de kalpleri ısıttı. Oyuncu sevgilisi 'le Bozcaada'da karantinada olan Demirer, yaşlı komşularıyla her gün yakından ilgilenip onların market gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

    ÖRNEK DAVRANIŞ
    Türkiye'nin     en başarılı komedyenlerinden Ata Demirer'den örnek davranış. 47 yaşındaki sanatçı, Coronavirüs salgını nedeniyle oyuncu sevgilisi Alara Bozbey ile kendisini herkes gibi karantinaya aldı. Demirer, Bozcaada'daki evinden çıkmazken sadece çok acil ihtiyaçları için karaya yani Geyikli Kasabası'na gidiyor.


    Demirer, oyuncu sevgilisi Alara Bozbey ile günlerini herkes gibi bol bol yemek yaparak geçiriyor.


    Güzel oyuncu ve sevgilisi Ata Demirer'in bu davranışı herkese örnek olacak.

    KALPLERİ FETHETTİ
    Bozcaada'da     birçok yaşlı komşusu olan başarılı komedyen, onlar için seferber olmuş durumda… Komşularının alışveriş gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan Ata Demirer, sık sık evlerine giderek de yaşlı komşularını kontrol ediyor. Başarılı komedyen, bu tavrıyla Bozcaada halkının gönlünü bir kez daha fethetti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Komedyen Ata Demirer ve sevgilisi Alara Bozbey bu kez de kalpleri ısıttı! Yaşlı komşularının ihtiyaçlarını karşılıyor...
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri