Komedyen Ata Demirer, bu kez de kalpleri ısıttı. Oyuncu sevgilisi Alara Bozbey'le Bozcaada'da karantinada olan Demirer, yaşlı komşularıyla her gün yakından ilgilenip onların market gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

ÖRNEK DAVRANIŞ

Türkiye'nin en başarılı komedyenlerinden Ata Demirer'den örnek davranış. 47 yaşındaki sanatçı, Coronavirüs salgını nedeniyle oyuncu sevgilisi Alara Bozbey ile kendisini herkes gibi karantinaya aldı. Demirer, Bozcaada'daki evinden çıkmazken sadece çok acil ihtiyaçları için karaya yani Geyikli Kasabası'na gidiyor.



Demirer, oyuncu sevgilisi Alara Bozbey ile günlerini herkes gibi bol bol yemek yaparak geçiriyor.



Güzel oyuncu ve sevgilisi Ata Demirer'in bu davranışı herkese örnek olacak.

KALPLERİ FETHETTİ

Bozcaada'da birçok yaşlı komşusu olan başarılı komedyen, onlar için seferber olmuş durumda… Komşularının alışveriş gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan Ata Demirer, sık sık evlerine giderek de yaşlı komşularını kontrol ediyor. Başarılı komedyen, bu tavrıyla Bozcaada halkının gönlünü bir kez daha fethetti.