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    • Magazin
    • 04.04.2020 Gazete
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    şefliğe terfi etti

    da birçokları gibi karantina günlerinde mutfaktan çıkmaz oldu. Kasabalı, önceki gün de kendisi gibi oyuncu eşi ve oğulları Can için elmalı kurabiye yaparken böyle poz verdi.

    Şefliğe terfi etti
    da birçokları gibi karantina günlerinde mutfaktan çıkmaz oldu. Kasabalı, önceki gün de kendisi gibi oyuncu eşi Sedef Avcı ve oğulları Can için elmalı kurabiye yaparken böyle poz verdi.

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