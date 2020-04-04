Kıvanç Kasabalı da birçokları gibi karantina günlerinde mutfaktan çıkmaz oldu. Kasabalı, önceki gün de kendisi gibi oyuncu eşi Sedef Avcı ve oğulları Can için elmalı kurabiye yaparken böyle poz verdi. Kıvanç Kasabalı da birçokları gibi karantina günlerinde mutfaktan çıkmaz oldu. Kasabalı, önceki gün de kendisi gibi oyuncu eşi Sedef Avcı ve oğulları Can için elmalı kurabiye yaparken böyle poz verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.