Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün büyük kızı Arya ile boya yaptı. İki çocuk annesi Şahin, Arya'nın gülümseten fotoğrafına "Kirlenmek güzeldir" notu düştü.
Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün büyük kızı Arya ile boya yaptı. İki çocuk annesi Şahin, Arya'nın gülümseten fotoğrafına "Kirlenmek güzeldir" notu düştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.