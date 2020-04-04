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    • Magazin
    • 04.04.2020 Gazete
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    Kirlenmek güzeldir

    Popçu Berkay'ın eşi , önceki gün büyük kızı Arya ile boya yaptı. İki çocuk annesi Şahin, Arya'nın gülümseten fotoğrafına "Kirlenmek güzeldir" notu düştü.

    Kirlenmek güzeldir

    Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün büyük kızı Arya ile boya yaptı. İki çocuk annesi Şahin, Arya'nın gülümseten fotoğrafına "Kirlenmek güzeldir" notu düştü.

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