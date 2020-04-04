Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 04.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    David ve çifti evden çıkmadan ev aldı

    Servetleri 450 milyon dolar David ve , milyonlarca liralık alışveriş yaptı. Beckham çifti, lüks ev koleksiyonlarına Miami'den aldıkları 24 milyon dolarlık (160 milyon TL) gökdelen dairesini ekledi.

    Evden çıkmadan ev aldılar

    Servetleri 450 milyon dolar David ve , milyonlarca liralık alışveriş yaptı. Beckham çifti, lüks ev koleksiyonlarına Miami'den aldıkları 24 milyon dolarlık (160 milyon TL) gökdelen dairesini ekledi.

    Miami'deki One Thousand Museum isimli gökdelenden rezidans alan Beckham çifti, şimdilerde ise Cotswolds bölgesindeki 6 milyon sterlinlik yani yaklaşık 50 milyon liralık evlerinde karantinada….

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin David ve Victoria Beckham çifti evden çıkmadan ev aldı
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri