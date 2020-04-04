Servetleri 450 milyon dolar David ve Victoria Beckham, milyonlarca liralık alışveriş yaptı. Beckham çifti, lüks ev koleksiyonlarına Miami'den aldıkları 24 milyon dolarlık (160 milyon TL) gökdelen dairesini ekledi.

Miami'deki One Thousand Museum isimli gökdelenden rezidans alan Beckham çifti, şimdilerde ise Cotswolds bölgesindeki 6 milyon sterlinlik yani yaklaşık 50 milyon liralık evlerinde karantinada….