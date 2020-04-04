Beyonce de kendisini 21 odalık malikanesinde karantinaya aldı. Dünyaca ünlü yıldız, kendisi ve eşi Jay-Z dışındaki herkesi özel olarak yaptırdığı tulumlarla çalıştırıyor. Seksi şarkıcı, malikanesinin baştan aşağıya temizlenmesi ve mobilyaların yenilenmesi için de 3 milyon dolar harcadı.



Kişisel serveti yaklaşık 8 milyar dolar olan 77 yaşındaki ABD'li milyarder David Geffen, 590 milyon dolarlık 'Rising Star' isimli mega yatıyla Karayipler'de kendisini karantinaya aldı.