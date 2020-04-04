Kraliyet Ailesi üyelerinden Hollywood yıldızlarına kadar yüz binlerce insanı yakalayan Covid-19, zengin-fakir herkesin korkulu rüyası oldu. Coronavirüs'ün dünyanın en zenginlerinin hayatını nasıl etkilediğini araştıran ABD basını, yıllardır milyarderlere özel hizmet sunan Quintessentially Estates şirketinin genel müdürüyle konuştu.
Penny Mosgrove, şunları söyledi: "Salgın, yayılmadan önce birçok milyarder, Karayipler ve Akdeniz'den 20 milyon dolara özel ada alıp yerleşti. Bazıları, ultra lüks yatlarını dezenfekte ettirip yanlarına sağlık ekibi de alıp denize açıldı. İskoçya'daki kalelere yerleşen milyarderlerin sayısı 50'yi aştı."
MÜCEVHER YERİNE MASKE
Habere göre; kendilerini özel izolasyona alan birçok milyarder de sadece "Evimin duvarlarına virüs yapışmış olabilir" diyerek milyonlarca liralık malikanelerini satışa çıkardı. Milyarderler sevgililerine ise artık çiçekle birlikte pahalı takılar değil kolilerce el dezenfektanı ve Fendi gibi lüks markalara ait yüz maskeleri gönderiyor.
Beyonce de kendisini 21 odalık malikanesinde karantinaya aldı. Dünyaca ünlü yıldız, kendisi ve eşi Jay-Z dışındaki herkesi özel olarak yaptırdığı tulumlarla çalıştırıyor. Seksi şarkıcı, malikanesinin baştan aşağıya temizlenmesi ve mobilyaların yenilenmesi için de 3 milyon dolar harcadı.
Kişisel serveti yaklaşık 8 milyar dolar olan 77 yaşındaki ABD'li milyarder David Geffen, 590 milyon dolarlık 'Rising Star' isimli mega yatıyla Karayipler'de kendisini karantinaya aldı.
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