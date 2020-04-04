İlişkileri doludizgin devam eden Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz'ın beraberliği, karantina süreciyle de farklı bir boyut kazandı.
Güzel oyuncu, 'gıybettin' isimli Instagram hesabının haberine göre önceki gün sevgilisinin şarkıcı kardeşi Cenk'i takibe aldı.
CENK SUYABATMAZ
Ünlü çift, karantina sürecini de günlerdir birlikte geçiriyor.
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