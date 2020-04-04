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    • Magazin
    • 04.04.2020 Gazete
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    ile aşk yaşayan , 'Suyabatmaz' ailesine girdi

    İlişkileri doludizgin devam eden ile 'ın beraberliği, karantina süreciyle de farklı bir boyut kazandı. Güzel oyuncu, 'gıybettin' isimli Instagram hesabının haberine göre önceki gün sevgilisinin şarkıcı kardeşi Cenk'i takibe aldı.

    Aileye girdi

    İlişkileri doludizgin devam eden ile 'ın beraberliği, karantina süreciyle de farklı bir boyut kazandı.

    Güzel oyuncu, 'gıybettin' isimli Instagram hesabının haberine göre önceki gün sevgilisinin şarkıcı kardeşi Cenk'i takibe aldı.


    CENK SUYABATMAZ


    Ünlü çift, karantina sürecini de günlerdir birlikte geçiriyor.

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