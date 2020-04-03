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    • Magazin
    • 03.04.2020 Gazete
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    kraliçesi ’ı coronavirüs de durduramadı! Bu sefer de 'a saldırdı

    kraliçesi ’ı Coronavirüs de durduramadı. Ünlü popçu, ’ın lüks tüketimini eleştirdiği paylaşımını üzerine alınıp usta meslektaşına sosyal medyadan saldırdı!

    Virüs vız geldı

    Polemik yaşamadığı kimse kalmayan Demet Akalın'a Coronavirüs de engel olamadı. Akalın, önceki gün Serdar Ortaç'ın yaptığı şu paylaşımla küplere bindi: "Şimdi daha çok ayakkabın, çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar çok paran olsa nereye gideceksin, nerede giyeceksin! Artık sen de herkes gibisin…"

    'KENDİNE BAKSIN'
    İSİMSİZ paylaşımı üzerine alınan Akalın, Ortaç'ı şu sözleriyle topa tuttu: "Ne saçma konuşmalar… Tam zamanı demagoji yapmanın… Kumarda giden evler, villalar… Zamanında virüs yoktu! Boş yapmayın! Biz de biliyoruz çantaları yiyemeyeceğimizi."


    Baştan aşağıya dünyaca ünlü markalardan giyinen Akalın, Ortaç'ın paylaşımını hemen kendi üzerine alınıp ona sert çıktı!

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