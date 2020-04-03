Günlerdir sevgilisi Murat Dalkılıç ile karantinada olan Hande Erçel, popçu sevgilisine böyle poz verdi. Güzel oyuncunun bu hali, "Moda çekimi yapmayı özledi" dedirtti.
Günlerdir sevgilisi Murat Dalkılıç ile karantinada olan Hande Erçel, popçu sevgilisine böyle poz verdi. Güzel oyuncunun bu hali, "Moda çekimi yapmayı özledi" dedirtti.
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