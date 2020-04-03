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    • Magazin
    • 03.04.2020 Gazete
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    ile karantinada olan sevgilisine böyle poz verdi

    Günlerdir sevgilisi ile karantinada olan , popçu sevgilisine böyle poz verdi. Güzel oyuncunun bu hali, "Moda çekimi yapmayı özledi" dedirtti.

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