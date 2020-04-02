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    • Magazin
    • 02.04.2020 Gazete
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    Yengeden homespor

    Ailesi ile birlikte günlerdir evinden çıkmayan , sporu ihmal etmiyor. Güzel yenge, önceki gün evinin spor salonunda antrenman yaparken böyle poz verdi.

    Yengeden homespor
    Ailesi ile birlikte günlerdir evinden çıkmayan Zeynep Sever Demirel, sporu ihmal etmiyor. Güzel yenge, önceki gün evinin spor salonunda antrenman yaparken böyle poz verdi.

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