Yengeden homespor

Ailesi ile birlikte günlerdir evinden çıkmayan Zeynep Sever Demirel, sporu ihmal etmiyor. Güzel yenge, önceki gün evinin spor salonunda antrenman yaparken böyle poz verdi. Ailesi ile birlikte günlerdir evinden çıkmayan Zeynep Sever Demirel, sporu ihmal etmiyor. Güzel yenge, önceki gün evinin spor salonunda antrenman yaparken böyle poz verdi.
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