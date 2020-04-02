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    • Magazin
    • 02.04.2020 Gazete
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    Sempatik oyuncu 'den paylaşımı... Köpeklerine de maske yaptı

    Sempatik oyuncu , Instagram'dan günleriyle ilgili esprili paylaşımlarını sürdürüyor. Zenginer, önceki gün de kendisine maske yaparken köpeklerini es geçmedi. Oyuncunun bu karesi, herkesi güldürdü.

    Karantina güzelleri

    Sempatik oyuncu , Instagram'dan günleriyle ilgili esprili paylaşımlarını sürdürüyor. Zenginer, önceki gün de kendisine maske yaparken köpeklerini es geçmedi. Oyuncunun bu karesi, herkesi güldürdü.

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