Sempatik oyuncu Fulya Zenginer, Instagram'dan karantina günleriyle ilgili esprili paylaşımlarını sürdürüyor. Zenginer, önceki gün de kendisine maske yaparken köpeklerini es geçmedi. Oyuncunun bu karesi, herkesi güldürdü.
Sempatik oyuncu Fulya Zenginer, Instagram'dan karantina günleriyle ilgili esprili paylaşımlarını sürdürüyor. Zenginer, önceki gün de kendisine maske yaparken köpeklerini es geçmedi. Oyuncunun bu karesi, herkesi güldürdü.
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