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    • Magazin
    • 02.04.2020 Gazete
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    EDHO kural bozmadı! 100 program arasında birinci oldu

    Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kural bozmadı. Dizi; tüm kişilerde 11,99 izlenme oranı ve 22,24 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

    Eşkıya geleneği

    Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kural bozmadı. Dizi; tüm kişilerde 11,99 izlenme oranı ve 22,24 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

    Zirvenin gediklisi EDHO, kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Dizinin bölüm etiketi 'edho', Twitter Türkiye Trending Topics listesinde bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

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