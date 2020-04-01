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    • Magazin
    • 01.04.2020 Gazete
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    'da home pilates yaptı

    Başarılı oyuncu , ünlü pilates eğitmeni ile birlikte 'da canlı yayında home pilates yaptı. Güzel oyuncunun, pilates yaptığı canlı yayını 120 bin kişi izledi.

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