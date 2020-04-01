Başarılı oyuncu Şeyma Korkmaz, ünlü pilates eğitmeni Burcu Diker ile birlikte Instagram'da canlı yayında home pilates yaptı.
Güzel oyuncunun, pilates yaptığı canlı yayını 120 bin kişi izledi.
Başarılı oyuncu Şeyma Korkmaz, ünlü pilates eğitmeni Burcu Diker ile birlikte Instagram'da canlı yayında home pilates yaptı.
Güzel oyuncunun, pilates yaptığı canlı yayını 120 bin kişi izledi.
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