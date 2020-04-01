Her Çarşamba milyonları atv'ye kilitleyen 'Kuruluş Osman' dizisinden bir başarı daha… MİPTV'de, içerik sektöründe dünyanın en önemli market etkinlikleri arasında bulunan "One TV Year In The World Cracking Audience Trends" sunumu yapıldı.
Tam 32 ülkeden 2019'un en iyi çıkış yapan dizileri sıralandı. Listede Türkiye'den sadece 'Kuruluş Osman' yer aldı. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın sosyal medyada paylaştığı bu habere "Kuruluş Osman, dünyayı fethetti" yorumları yağdı.
YENİ BÖLÜM BU AKŞAM
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı reyting rekortmeni dizi, heyecan dolu bölümüyle bu akşam atv'de…
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