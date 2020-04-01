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    • Magazin
    • 01.04.2020 Gazete
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    '' dizisinden bir başarı daha! 2019'un en iyi çıkış yapan dizileri sıralamasında zirveye çıktı

    Her Çarşamba milyonları atv'ye kilitleyen '' dizisinden bir başarı daha… 'de, içerik sektöründe dünyanın en önemli market etkinlikleri arasında bulunan "" sunumu yapıldı.

    Kuruluş Osman kuşatması

    Her Çarşamba milyonları atv'ye kilitleyen 'Kuruluş Osman' dizisinden bir başarı daha… 'de, içerik sektöründe dünyanın en önemli market etkinlikleri arasında bulunan "" sunumu yapıldı.

    Tam 32 ülkeden 2019'un en iyi çıkış yapan dizileri sıralandı. Listede Türkiye'den sadece 'Kuruluş Osman' yer aldı. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın sosyal medyada paylaştığı bu habere "Kuruluş Osman, dünyayı fethetti" yorumları yağdı.

    YENİ BÖLÜM BU AKŞAM
    Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı reyting rekortmeni dizi, heyecan dolu bölümüyle bu akşam atv'de…

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