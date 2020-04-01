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    • Magazin
    • 01.04.2020 Gazete
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    'ın en büyük neşesi sevimli kedisi

    Günlerdir evinde olan 'ın en büyük neşesi, sevimli kedisi… Güzel oyuncu, önceki gün kedisiyle verdiği bu kareye "Benim bebeğim" notu düştü

    Zeynep’in bebeği
    Günlerdir evinde olan Farah Zeynep Abdullah'ın en büyük neşesi, sevimli kedisi… Güzel oyuncu, önceki gün kedisiyle verdiği bu kareye "Benim bebeğim" notu düştü

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