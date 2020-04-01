Günlerdir evinde olan Farah Zeynep Abdullah'ın en büyük neşesi, sevimli kedisi… Güzel oyuncu, önceki gün kedisiyle verdiği bu kareye 'Benim bebeğim' notu düştü Günlerdir evinde olan Farah Zeynep Abdullah'ın en büyük neşesi, sevimli kedisi... Güzel oyuncu, önceki gün kedisiyle verdiği bu kareye 'Benim bebeğim' notu düştü
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