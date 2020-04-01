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    • Magazin
    • 01.04.2020 Gazete
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    'in eşi , Instagram'dan yaptığı paylaşımla yüzleri gülümsetti

    Güzel oyuncu , Instagram'dan paylaştığı videoyla yüzleri gülümsetti. Yaptığı zorlu el hareketleriyle takipçilerinin ilgisini çeken oyuncu "Gecikme için kusura bakmayın, üç gündür buna çalışıyorum" dedi.

    Elde var neşe

    Güzel oyuncu Fahriye Evcen, Instagram'dan paylaştığı videoyla yüzleri gülümsetti. Yaptığı zorlu el hareketleriyle takipçilerinin ilgisini çeken oyuncu "Gecikme için kusura bakmayın, üç gündür buna çalışıyorum" dedi.

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