Güzel oyuncu Fahriye Evcen, Instagram'dan paylaştığı videoyla yüzleri gülümsetti. Yaptığı zorlu el hareketleriyle takipçilerinin ilgisini çeken oyuncu "Gecikme için kusura bakmayın, üç gündür buna çalışıyorum" dedi.
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, Instagram'dan paylaştığı videoyla yüzleri gülümsetti. Yaptığı zorlu el hareketleriyle takipçilerinin ilgisini çeken oyuncu "Gecikme için kusura bakmayın, üç gündür buna çalışıyorum" dedi.
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