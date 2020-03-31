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    • Magazin
    • 31.03.2020 Gazete
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    'dem kızı ile keyif pozu

    Çiçeği burnunda anne , günlerini evinde geçirerek herkese örnek oluyor. Önceki gün kucağında kızı 'yı uyuturken bu pozu veren Şahin, paylaşımına "Anne-kız keyfi" diye yazdı.

    Tülin’in huzuru
    Çiçeği burnunda anne , günlerini evinde geçirerek herkese örnek oluyor. Önceki gün kucağında kızı 'yı uyuturken bu pozu veren Şahin, paylaşımına "Anne-kız keyfi" diye yazdı.

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