Çiçeği burnunda anne Tülin Şahin, günlerini evinde geçirerek herkese örnek oluyor. Önceki gün kucağında kızı Siena Leyla'yı uyuturken bu pozu veren Şahin, paylaşımına 'Anne-kız keyfi' diye yazdı. Çiçeği burnunda anne Tülin Şahin, günlerini evinde geçirerek herkese örnek oluyor. Önceki gün kucağında kızı Siena Leyla'yı uyuturken bu pozu veren Şahin, paylaşımına 'Anne-kız keyfi' diye yazdı.
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