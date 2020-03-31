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    • Magazin
    • 31.03.2020 Gazete
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    ’den örnek yardım: 75 aileye iki aylık gıda paketi

    Ahbap Derneği'nin başlattığı yardım kampanyası, çığ gibi büyüdü. , yapımcısı olduğu atv’nin sevilen dizisi ekibi adına 75 ailenin iki aylık gıda paketini karşıladı.

    Hercai’den örnek yardım

    Ahbap Derneği'nin başlattığı yardım kampanyası, çığ gibi büyüdü. "30 saat önce Twitter'da başlattığımız dayanışmada hedef 5 bin aileydi.10 bin 252 aileye ulaştık" diyen dernek başkanı Haluk Levent'e bir destek de atv'nin başarılı dizisi 'den geldi.


    Dizinin yapımcısı Banu Akdeniz, kampanyaya Hercai ekibi adına bağışta bulundu. Akdeniz, 75 ailenin iki aylık gıda paketini karşılayacak. Kampanyaya son olarak Çağla Şıkel, Nebahat Çehre, Edis ve Sarp Apak gibi isimler de destek verdi.

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