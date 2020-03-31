Ahbap Derneği'nin başlattığı yardım kampanyası, çığ gibi büyüdü. "30 saat önce Twitter'da başlattığımız dayanışmada hedef 5 bin aileydi.10 bin 252 aileye ulaştık" diyen dernek başkanı Haluk Levent'e bir destek de atv'nin başarılı dizisi Hercai'den geldi.
Dizinin yapımcısı Banu Akdeniz, kampanyaya Hercai ekibi adına bağışta bulundu. Akdeniz, 75 ailenin iki aylık gıda paketini karşılayacak. Kampanyaya son olarak Çağla Şıkel, Nebahat Çehre, Edis ve Sarp Apak gibi isimler de destek verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.